Общество

В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям

Ежегодный оплачиваемый отпуск родителей, воспитывающих трех и более детей, предложили увеличить до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

По данным издания, парламентарий направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Законодатель отмечает, что многодетные родители несут очень большую нагрузку. При этом по трудовому законодательству они могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск лишь в 28 дней, если они не входят в определенную категорию специалистов, сообщает RT.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней», — говорится в письме Сухарева.