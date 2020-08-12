Общество

Чтобы навести порядок на Запсковье, нужно 100 лет - псковский депутат

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Денис Иванов хотел бы, чтобы район Запсковье в Пскове кардинально изменился. Об этом он заявил сегодня 14 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«У меня есть желание, чтобы Запсковье было не заброшенной окраиной города, а чтобы там были два-три объекта притягательных», - отметил гость студии.

Однако, по словам Дениса Иванова, только на благоустройство его округа (округ №15 - от ред.) необходимо порядка 500 млн рублей.

«Депутатский фонд - 3,5 млн рублей, а нужно 500 млн. Мне нужно 100 лет, чтобы порядок там навести. И это не суперкрутой порядок, а, к примеру, сделать нормальные парковки, маленькие игровые зоны, пешеходные дорожки, парки. На Запсковье даже с детьми нормально негде погулять, по крайней мере на моем округе», - рассказал Иванов.