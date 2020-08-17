Общество

Депутаты Псковской городской Думы продолжают участвовать в акции «Телефоны фронтовикам»

В понедельник, 17 августа депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» вручил мобильные телефоны с бесплатной связью ветеранам Великой Отечественной войны.

Депутат пожелал ветеранам крепкого здоровья, поддержки родных и мирного неба над головой.

«Волонтер Победы» объяснила ветеранам, как пользоваться телефоном при разговоре, при зарядке устройства: «Теперь ветераны смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы. Мобильные устройства удобны в пользовании людям старшего возраста. У них есть большие кнопки и увеличенный шрифт и теперь им не нужно будет платить за обслуживание тарифа».

В акции «Телефоны фронтовикам» уже приняли участие и.п. главы города Владимир Воробьев и депутаты Псковской городской Думы Сергей Мусиенко и Валерий Тюменцев.

В год 75-летия Великой Отечественной войны, объявленный Годом памяти и славы, во всех регионах России ветеранам Великой Отечественной вручают мобильные телефоны с бесплатной связью. В Пскове ветеранам предоставляют удобные кнопочные мобильные телефоны с большим ярким экраном. Устройства оснащены специальной кнопкой SOS, с помощью которой можно сразу обратиться в экстренную службу помощи. Кроме того, волонтеры заносят в телефонную книгу номера закрепленных за каждым конкретным ветераном социальных работников и волонтеров для оперативной связи.