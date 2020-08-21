Общество

Михаил Ведерников: С каждым годом город Великие Луки становится уютнее и комфортнее

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех великолучан с Днем города. Сегодня, 22 августа, отмечается 854-я годовщина со дня основания Великих Лук.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«С момента основания город Великие Луки всегда был надежным защитником западных рубежей, имел особое стратегическое и торговое значение, - отметил глава региона в своем Instagram-аккаунте. - Сегодня город воинской славы Великие Луки - важный промышленный, культурный и спортивный центр Псковской области».

Губернатор напомнил, что в Великих Луках реализуются крупные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, появляются новые объекты городского благоустройства, динамично растет промышленность.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«С каждым годом город развивается, становится уютнее и комфортнее, благодаря трудолюбию и неравнодушию местных жителей. Желаю Великим Лукам дальнейшего процветания, а его жителям - крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра!» - добавил Михаил Ведерников.