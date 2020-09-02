Общество

СМИ выяснили, как российские школы будут совмещать учебу с выборами

СМИ выяснили, как российские школы будут совмещать учебу с выборами. Как сообщает газета «Коммерсантъ», трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль. Волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, когда в школах, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.

В Министерстве просвещения указаний на этот счет в регионы не направляли. Поэтому там проблему решают на собственное усмотрение. В большинстве субъектов РФ решили не прерывать учебный процесс, но вывести учеников на улицу.

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Местный ЦИК решил проводить досрочное голосование после 16.00, чтобы не мешать учебе школьников. Однако Роспотребнадзор настаивает, чтобы в эти дни никаких занятий в школах не было. К примеру, в Тамбовской области придумали другой способ. Дети 11 сентября все же придут на уроки, но попадут в свои школы через разные входы с избирателями. Некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов.