Общество

Делегации Пскова и Великих Лук примут участие в эстафете вечного огня в Ленобласти

Эстафета вечного огня в память о Великой Победе пройдет в четверг, 3 сентября, в Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в торжественной акции примут участие делегации городов воинской славы Северо-Западного федерального округа, в том числе Пскова и Великих Лук.

Колонну эстафеты возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Участники возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище у Вечного огня. На Дороге жизни пройдет авто- и мотопробег. Финиширует делегация у комплекса «Разорванное кольцо», пишет «Интерфакс».

На маршруте следования колонны пройдут театрализованные представления. У Румболовской горы выступят артисты «Театра на Литейном», а у мемориала «280 погонных метров подлинной Дороги жизни» - артисты «Театра на Васильевском».

Как сообщалось, в январе Дрозденко поручил правительству региона подготовить письменное обращение в оргкомитет «Победа» и администрацию президента о проведении в Ленинградской области эстафеты вечного огня по Дороге жизни с участием делегаций всех городов воинской славы России.