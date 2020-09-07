Общество

Петр Крупеня поблагодарил псковских археологов за работу по сохранению исторической памяти

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня встретился с сотрудниками областного археологического центра, которые привлекались в качестве специалистов в раскопках времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На встрече присутствовали директор фонда «Достоверная история», автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев, начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, а также старший научный сотрудник указанного центра Кристина Косовец и научный сотрудник Михаил Васильев.

«Александр Валерьевич участвовал в поиске и локализации на местности участков захоронений, оказывал методическую помощь при раскрытии и изучении могильных ям, консультировал по вопросам использования естественно-научных методов анализа костных останков, а бесценный опыт Кристины Сергеевны и Михаила Анатольевича позволял ювелирно осуществлять привязку аэрофотоснимков времен Великой Отечественной войны к современной топографической ситуации, дешифровывать снимки и локализовать места массовых захоронений с использованием специальных программных комплексов», - рассказали в пресс-службе.

Петр Крупеня выразил гостям благодарность и признательность за совместную работу по сохранению исторической памяти, а также отметил их труд почетными грамотами регионального управления СК России.