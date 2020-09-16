Общество

Финальный этап областного конкурса «Учитель года 2020» проходит в Пскове

Второй тур областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2020» проходит сегодня, 17 сентября, в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проводится в очном режиме на базе РЦДО ПОИПКРО, включает мастер-класс от каждого из 10 участников конкурса и круглый стол, к участию в котором допущены пять финалистов, набравших наибольшее количество баллов за предыдущие конкурсы.

В число финалистов вошли:

Анастасия Димитриева, учитель русского языка и литературы школы №2, г. Псков

Юлия Зайцева, учитель географии и биологии школы №17, г. Великие Луки

Татьяна Зуева, учитель начальных классов школы 1 им. К. С. Заслонова, г. Невель

Светлана Каленникова, учитель иностранного языка Писковской средней школы (Псковский район)

Наталья Прохорова, учитель информатики и ИКТ Многопрофильного правового лицея №8, г. Псков.

Модерирует круглый стол председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. Финалисты конкурса рассуждают о том, чего нового привнес в их работу дистанционный формат обучения, к которому школы вынужденно перешли весной из-за коронавируса. Также участники конкурса поделились, какие изменения они внесли бы в нацпроект «Образование», и обсудили вопросы выявления одаренных детей, их поддержки и дальнейшего сопровождения.

По итогам круглого стола жюри конкурса определит «Учителя года». Закрытие областного этапа конкурса с награждением победителя запланировано на 15.00.

Добавим, в рамках церемонии также будет награжден победитель конкурса «Педагог-психолог-2020», всего выбирают из 8 психологов.