Общество

В Пскове изменится состав комиссии по безопасности дорожного движения

В Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в нем, помимо членов комитета, приняли участие представители администрации и прокуратуры города.

В ходе собрания парламентарии обсудили состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Было выдвинуто предложение включить в него заместителя начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, методиста управления образования администрации Пскова Наталию Пилипаку, начальника отдела эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Вячеслава Клюхина и директора ООО «СК-Монтаж» Юрия Бурлина.

Кроме того, члены комитета поддержали идею включить в состав Градсовета представителя АО «Псковжилстрой», а заместителя главы города Александра Баева - в состав Градостроительного Совета и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Все вопросы, озвученные на комитете, будут рассмотрены на 41-й сессии гордумы, которая состоится 22 сентября.