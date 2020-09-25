Общество

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству «Прайм» адвокат Надежда Ермолаева.

По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим, пишет РИА Новости. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.