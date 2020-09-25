Общество

В Пскове планируют реконструкцию колеса обозрения

В Пскове планируют реконструкцию колеса обозрения. Об этом на сессии городской Думы 28 сентября сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, рассказывая о планах по улучшению состояния аттракционов, имеющихся на территории города.

Прежде всего, он напомнил, что в текущем году было выполнено благоустройство Зеленого театра с устройством новой сборно-разборной сцены. Зрительная зона рассчитана на 2,5 тысячи мест. «Следующим этапом мы планируем закупить дополнительные карусели для Детского парка. Также обсуждалась возможность реконструировать колесо обозрения», - рассказал глава администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исходя из того, что колесу обозрения несколько десятков лет, разумность реконструкции, убежден он, не подлежит сомнению.