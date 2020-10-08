Общество

Псковский губернатор распорядился ускорить строительство социального городка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу строительства социального городка. Объект возводится по региональному проекту «Старшее поколение». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, представители профильных комитетов, проектного офиса и подрядной организации.

Глава региона, обращаясь к подрядчикам и контролирующим сторонам, отметил, что обеспокоен крайне низкими темпами работ на объекте. «Есть проблемы с проектом, документами. Надо искать возможности для их решения, двигаться в сторону завершения работ. При этом все спорные вопросы должны решаться не днями и неделями, а в течение нескольких часов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Генеральный директор ООО «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров заверил главу региона, что все задействованные на объекте специалисты осознают ответственность за выполнение работ в срок. Вместе с тем он рассказал, что проблемы на объекте возникают не только с документами, но и материалами. В частности, с поставками камня. «Сначала опирались на местных производителей, но их продукция не прошла экспертизу. Пришлось искать другого поставщика. Работы затянулись. Сейчас материал на стройплощадку доставлен. И на этой неделе к 50 специалистам, которые сейчас трудятся на объекте, добавятся еще 10 каменщиков», - добавил он.

Подрядчик проинформировал о работах, которые проводятся на объекте. В настоящее время в построенные корпуса подается отопление. В плановом порядке проводится прокладка электрических сетей на объектах, прорабатывается вопрос поставки лифтов. В ближайшее время будут проведены работы по вертикальной планировке участка. Впереди - процесс благоустройства территории.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в свою очередь обратил внимание, что на площадке некоторые работы и процессы могут вестись параллельно. В частности, строительство новых корпусов городка не препятствует проведению отделочных работ в уже построенных зданиях.

Михаил Ведерников согласился с замечанием Сергея Грахова и поручил максимально «запараллелить работы на объекте», а также увеличить число специалистов по всем направлениям, организовать строительство в 2-3 смены.