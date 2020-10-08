Общество

Нееловский ФАП с 12 октября закрывается на ремонт

В соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 12 октября начинается ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Неелово-1.

В Псковской межрайонной больнице утвержден график работы Нееловского ФАПа на период ремонтных работ 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

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Прием фельдшера будет осуществляться по средам и пятницам с 13:00 до 16:00 (мобильный медицинский комплекс) по адресу Неелово-1, улица Новая, 1 (около ФАПа).

Обслуживание населения на дому - ежедневно с 13:00 до 16:00. Вызов медработника на дом по телефонам регистратуры поликлиники: 720-703, 720-410, 720-756 или по телефону амбулатории д. Родина - 673-017.

За медицинской помощью можно также обратиться в амбулаторию в д. Родина, улица Школьная, 3.

Режим работы врача-педиатра и врача-терапевта ежедневно с 8:00 до 12:00. В Псковскую районную поликлинику по адресу: Псков, ул. Школьная, 24 по предварительной записи на сайте «Госуслуги», либо по телефону регистратуры непосредственно в день приема при наличии свободных талонов.