Общество

Псковских подростков приглашают поучаствовать в акции «Мое будущее»

Всероссийская акция «Мое будущее» будет проходить с 16 ноября по 16 декабря в рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zaсобой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, участники акции смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с историями профессионалов, представляющих востребованные на рынке труда профессии, узнать информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получить навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий в онлайн-формате на сайте программы.

К участию в акции приглашаются подростки от 13 до 17 лет.

Подробная информация о проведении акции, а также форма для заполнения заявок на участие доступны на официальном сайте программы.

Добавим, акция «Мое будущее» пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Она является продолжением акции «Всероссийская профдиагностика», которая проводится с 2016 года и объединила в общей сложности более 700 000 старшеклассников.