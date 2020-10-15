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Общество

Глава Ростелекома заявил, что европейскую часть страны невозможно подключить к 5G

15.10.2020 16:44|ПсковКомментариев: 0

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что для развития сетей 5G в России планируется полностью выделить диапазон частот 4,7-4,9 ГГц. Но президент Ростелекома Михаил Осеевский отметил, выбор данного спектра не позволит покрыть 5G большую часть европейской территории страны. По его словам, в данном диапазоне в регионе уже работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов, пишет портал «Хабр».



Кроме того, чтобы развернуть 5G в диапазоне 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах на расстоянии 300 км от границы, потребуется разрешение сопредельных государств, и есть вероятность, что власти его не получат. В данном диапазоне работают системы оповещения самолетов НАТО. Как отметил Осеевский, ожидать разрешения на использование частот не стоит также от Украины и рядом с Турцией.

«Большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге», — подытожил он.

По словам Осеевского, базовым для развертывания 5G является диапазон 3,4–3,8 ГГц, а у операторов есть оборудование для использования этих частот на обширных территориях.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц используется Роскосмосом, Минобороны и ФСО. Операторы связи просили Совет безопасности выделить им частоты в этом диапазоне в городах-миллионниках для конверсии. Однако в мае этого года Совбез вновь отказал компаниям.

Теги: #ростелеком #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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