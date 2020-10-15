Общество

17 домовладений посетили сотрудники МЧС в двух районах во время рейда

15 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам провели профилактический рейд для предупреждения пожаров, а также в рамках проведения операции «Отопительный сезон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного мероприятия сотрудники посетили 17 частных домовладений. По мерам пожарной безопасности проинструктировано 35 человек. Среди граждан распространено более 45 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.

До населения доведена информация по пожарам и их последствиям на территории Плюсского района. Также сотрудники отдела напомнили номера вызова экстренных служб.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно в связи с ограничениями связанными с карантинными мероприятиями по не распространению коронавирусной инфекции COVID-19.