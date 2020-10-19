Общество

Открытие символического вечевого колокола состоялось в Пскове

Открытие символического вечевого колокола состоялось в сквере Народовластия в Пскове сегодня, 20 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К собравшимся с приветственным словом обратился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. «В 2009 году - во время празднования 15-летия со дня создания Псковского областного Собрания депутатов - здесь, в этом небольшом сквере, нашими коллегами, депутатами того созыва, были посажены аллеи из деревьев. Мы в прошлом году, когда Псковскому областному Собранию исполнилось 25 лет, приняли решение поддержать эту традицию. И у нас возникла идея установить здесь, в сквере, памятный знак в честь 25-летия Псковского областного Собрания депутатов. С этой идеей мы обратились к депутатам Псковской городской Думы и предложили дать название этому небольшому скверу - сквер Народовластия», - напомнил он.

«В реализации нашей идеи нам очень сильно помог псковский архитектор Владимир Николаевич Шуляковский. Долго обсуждали возможные варианты, в конечном итоге, родилась идея памятного знака. Самое главное - здесь отображается история народовластия на Псковской земле», - подчеркнул Александр Котов.

В реализации этой идеи участвовали все депутаты областного Собрания. «Этот памятный знак изготовлен на личные средства депутатов», - отметил председатель регионального парламента.

«Мне кажется, этот памятный знак во многом отражает историю нашей любимой, нашей родной Псковской земли», - добавил Александр Котов.

«Мне очень приятно, что удалось увековечить этап нашей истории благодаря, прежде всего, инициативе депутатов. И во многом благодаря работе моих соавторов - замечательных кузнецов Псковского кузнечного двора», - сказал в свою очередь Владимир Шуляковский.

В ходе церемонии открытия Александр Котов вручил архитектору Владимиру Шуляковскому и псковским кузнецам Александру Вишневскому и Владимиру Беженару благодарности Псковского областного Собрания.

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После церемонии открытия памятного знака депутаты высадили в сквере березы, клены и дубы - всего 22 саженца.