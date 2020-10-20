Общество

Жителям Пыталово напомнили правила пожарной безопасности

В городе Пыталово 20 октября прошел профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 9 человек, распространено 45 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города и области.

Рейд прошел с соблюдением санитарно-гигиенических мер (в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19).