Общество

Псковская область заняла 51 место в рейтинге открытости администраций регионов

Псковская область заняла 51 место в рейтинге открытости администраций регионов, показало ежегодное исследование проектного центра «Инфометр».

В ходе исследования были проанализированы официальные сайты и другие интернет-ресурсы региональных органов власти из 85 субъектов РФ. Итоговая оценка открытости каждого правительства субъекта РФ была сформирована из четырех показателей: открытость сайта, открытые данные, пользовательские сценарии и реакция на запрос.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проектного центра, исследование показало, что региональные правительства можно назвать более открытыми, чем федеральные министерства и ведомства - они чаще и быстрее отвечают на запросы граждан, треть из них регулярно проводят онлайн-конференции с жителями. У правительств и администраций 78 субъектов РФ функционируют группы в соцсетях.

Большинство правительств субъектов РФ (59 из 85) отреагировали на запрос информации, направленный под видом запроса от обычного гражданина, в установленный законом срок – в течение 30 дней, еще 6 ответили с нарушением сроков. В 38 из полученных ответов был раскрыт каждый из 4 вопросов, содержащихся в запросе.

Лидерами рейтинга открытости региональных правительств и администраций с итоговым результатом выше 90% стали Томская область (93,1%), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (91,1%) и Вологодская область (91,0%).

Самый высокий средний показатель открытости 69% - у региональных правительств Уральского федерального округа, в нем отсутствуют субъекты РФ с низкой открытостью. У 6 федеральных округов из 8 средний показатель открытости — 50% и выше. Это, кроме Уральского, также Приволжский, Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Южный федеральные округа.