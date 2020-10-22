Общество

Более 3 млн рублей выделено псковским предприятиям на возмещение затрат по оплате труда инвалидов

3 млн 135,7 тысяч рублей выделено предприятиям Псковской области из регионального бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов. Такие данные по состоянию на 1 октября Псковской Ленте Новостей озвучили в областном комитете труду и занятости.

В целях содействия трудовой занятости инвалидов реализуется региональный закон «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области». Данный закон предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета коммерческим и некоммерческим организациям, трудовые коллективы которых не менее чем на 50% состоят из работников с инвалидностью. Данные субсидии идут на возмещение затрат организаций по оплате труда инвалидов в течение всего года.

Так, печорское предприятие «Восход», в котором трудится 25 инвалидов, получило в виде субсидий 812,1 тысяч рублей; предприятие слепых «Нива» с численностью 27 человек - 902,1 тысяч рублей. Еще 310,5 тысяч рублей выделено Псковской областной организации ВОС, в которой числится 8 сотрудников-инвалидов, 777,9 тысяч рублей — Псковскому социально-реабилитационному предприятию Всероссийского общества глухих. Здесь насчитывается 27 инвалидов. Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», где трудится 3 сотрудника, выделено в виде субсидий 151,4 тысяч рублей.

Как пояснили в комитете по труду и занятости, дополнительная поддержка организаций, использующих труд людей с инвалидностью, является превентивной мерой по сохранению функционирующих рабочих мест для инвалидов, предупреждению сокращения инвалидов и стимулирует организации к увеличению численности работающих инвалидов.