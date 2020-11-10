Общество

Центр управления регионом в Псковской области откроется 26 ноября

Центр управления регионом в Псковской области начнет свою работу 26 ноября. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании, посвященном вопросам функционирования учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В совещании принял участие первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, представители профильных органов исполнительной власти.

Глава региона напомнил, что ЦУР в Пскове откроется в соответствии с поручением президента РФ о создании в регионах специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти.

Начальник регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев проинформировал, что в настоящее время в помещениях завершается ремонт, после чего в офисе будут установлены мебель и компьютерное оборудование. Денис Матвеев представил руководителя Центра управления регионом - Анастасию Григорьеву. Он также сообщил, что определен куратор и должностные лица, ответственные за отраслевые направления деятельности ЦУРа от органов исполнительной власти региона. Все они прошли специализированное обучение. Продолжается работа по подбору кадров.

В Центр управления будет стекаться вся информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер области для проведения региональными органами исполнительной власти подробного анализа ситуаций и принятия решения. Таким образом, решение основных проблем будет носить интерактивный характер.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что Псковская область - это один из регионов, где успешно выстроена система обработки обращений граждан. ЦУР - это новые, усовершенствованные инструменты для еще более оперативного и технологичного процесса взаимодействия с населением, обратил внимание Кирилл Истомин.

Добавим, Центры управления регионом открыты уже в ряде субъектов РФ. До конца года ЦУРы появятся во всех регионах России. Федеральный координатор проекта - АНО «Диалог Регионы».