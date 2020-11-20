Общество

ВОЗ не рекомендовала лечить больных коронавирусом ремдесивиром

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.

В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких, пишет РИА Новости. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.

Рекомендации ВОЗ основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.