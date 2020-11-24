Общество

Родительский комитет призвал отменить обязательные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ следует отменить в текущем учебном году. С таким предложением выступил Национальный родительский комитет. Соответствующее письмо направлено в Минпросвещения.

Причиной, подтолкнувшей к такому решению, стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов страны, включая Москву, пишет газета «Известия».

«Мы считаем, что подобная мера позволит снизить стресс для школьников, которые сейчас учатся на "удаленке". Качество дистанционного обучения по сравнению с очным форматом страдает, и в некоторых регионах эта разница огромна», - отметила исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

Комитет обратился в министерство с просьбой отменить в нынешнем году по аналогии с прошлым ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике. По мнению родителей, выпускники смогут получить аттестат, не сдавая единый экзамен.

По словам экспертов, вопрос также можно решить путем упрощения экзамена. Специалисты отмечают, что если в прошлом году от итогового тестирования отказались всего 10% выпускников, то в 2021-м этот показатель вполне может возрасти до 30%.