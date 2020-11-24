Общество

Арест автомобиля побудил псковича оплатить крупный долг

Арест автомобиля побудил жителя Псковского района оплатить задолженность в размере более 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника в отделении судебных приставов Псковского района находилось 17 исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым, кредитным, коммунальным и иным платежам. Судебные приставы обратили взыскание на его доходы и запретили регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Также приставы арестовали автомобиль «Пежо».

«Должник не захотел расставаться со своим автотранспортом и нашел возможность собрать необходимые денежные средства для погашения задолженности», - добавили в пресс-службе.