Общество

Глава Пскова отчитала своего зама за реплику о путях развития города

Глава города Елена Полонская отчитала своего заместителя Александра Баева, который сообщил, что не видит путей развития города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инцидент произошел на сессии гордумы 7 декабря в рамках принятия городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

В рамках обсуждения Александр Баев отметил, что хотел бы увидеть ко второму чтению отражение пожеланий горожан в приложении к бюджету, в котором предусматриваются средства на решение проблем округов. При этом он воздержался от принятия бюджета в первом чтении, на что обратила внимание Елена Полонская.

«Не понимаю, как можно не поддержать бюджет, когда вы минуту назад сказали о том, что хотите видеть в нем отражение пожеланий горожан». Замглавы города, объясняя свою позицию, отметил, что не поддержал бюджет, потому что «не видит путей развития города».

«Как заместителю главы города вам не стоит даже говорить, что вы не видите путей развития города. Наоборот, вы должны их предлагать», - парировала Елена Полонская.