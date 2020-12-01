Общество

Около 20% читателей ПЛН уже переболели коронавирусом - итоги опроса

Подавляющее число читателей Псковской Ленты Новостей пандемия коронавируса затронула в той или иной мере. Лишь 25% опрошенных в опросе, проведенном на сайте ПЛН, заявили, что COVID-19 не затронул ни их лично, ни их окружение.

Почти 42% принявших участие в опросе сообщили, что коронавирусом болели не они лично, а их друзья, знакомые и коллеги по работе.

Почти 19% признались, что уже переболели COVID-19, при этом 12,3% - без симптомов или в легкой форме, а 6,6% уточнили, что перенесли заболевание достаточно тяжело.

Еще 8,25% указали, что являются носителем коронавируса прямо сейчас.

5,2% опрошенных рассказали, что оказались в числе контактных, так как болели близкие люди.

Наконец, свыше 18% заявили, что COVID-19 их никак не затронул, а 7,2% признались в ковид-диссидентстве, выбрав вариант ответа «Как может затронуть то, чего нет?».

Добавим, что сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей проводится опрос, посвященный новогодним каникулам. Нашим читателям мы предлагаем таким образом высказаться на тему, стоит ли сокращать период долгих январских выходных.