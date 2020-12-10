Общество

Жириновский: Критика дистанционки отдает Средневековьем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у очного обучения в школе много плюсов, но критика дистанционного образования только из-за невозможности купить технику и рисков для здоровья похожа на Средневековье, а главное преимущество такой формы обучения - ее гибкость. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разработанный группой сенаторов, об определении порядка дистанционного обучения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями». Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. В четверг в Госдуме проходит круглый стол КПРФ, посвященный вопросу введения дистанционного образования в России.

«Я прекрасно понимаю, что не у всех есть финансовые возможности для покупки техники для выхода в онлайн, снижается физическая активность детей по сравнению с учебой в школе, может зрение упасть из-за монитора, нет живого контакта с преподавателем. Но всё это можно компенсировать за счет закупки техники государством, спортивных занятий, разных кружков, где дети будут встречаться очно. А критика на этих основаниях просто отдает Средневековьем. Тогда тоже кричали: "Не нужна нам техника - она от дьявола". Так же в свое время боялись самолетов и паровозов», - написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что раньше рабочие ломали станки, потому что они вытесняли ручной труд. «Так давайте еще к деревянным счетам вернемся и пусть на лошадях в школу ездят, потому что у нас свой "особый путь" и мы против глобализма», - заявил политик. Он подчеркнул, что согласен с позицией о том, что не нужно торопиться с дистанционным обучением. По его мнению, необходимо, чтобы учителя и родители привыкли к использованию и такой формы обучения.

«В очном обучении много плюсов. Контакт с учителем, непосредственное общение и другое. Но ведь есть и минусы: в школах всегда интриги. Какие драки устраивают за школьной стеной? Доходит до смертоубийства. Коррупция начинается со школы… Плюс "дистанционки" - в гибкости образования», - написал Жириновский.