Общество

Большинство читателей ПЛН выступают против сокращения новогодних каникул

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей выступают против сокращения новогодних каникул. Это следует из итогов опроса на сайте ПЛН, в котором приняли участие 797 человек.

Так, 53,58% респондентов призвали не уменьшать новогодние каникулы и «дать нормально отдохнуть». 9,16% проголосовавших также выступили против сокращения, поскольку длинные каникулы - это «прекрасная возможность разобраться с накопившимися домашними делами».

14,43% читателей считают, что длинные каникулы расслабляют, а нужно «экономику поднимать». 6,78% респондентов поддерживают идею сокращения праздничных каникул, поскольку «люди в это время только здоровье гробят».

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1,76% проголосовавших указали на то, что сократить такие каникулы нужно хотя бы раз.

9,41% опрошенных сообщили, что они в любом случае будут работать, сократят каникулы или нет. 4,89% читателей отметили, что им все равно, поскольку они или безработные, или на пенсии.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему «Готовы ли вы привиться от коронавируса?».