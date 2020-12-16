Общество

Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного дистанционному обучению в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга с начальником управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко, посвященный дистанционному обучению.

Анна Кузыченко расскажет о всех нюансах перевода псковских школ на дистанционное обучение и ответит на самые распространенные вопросы, которые сегодня поступают от родителей школьников.

В частности, руководитель муниципального управления образования расскажет, как работают дежурные классы, как в существующих условиях организовано горячее питание и куда будут направлены средства, которые пока не тратятся на обеспечение школьников обедами.