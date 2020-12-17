Общество

В России продлен срок перевода пенсий на карту «Мир»

Банк России уведомил кредитные организации о продлении до 1 июля 2021 года сроков перевода пенсий и других социальных выплат на карты платежной системы «Мир».

«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер … за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и приложения 13 к Положению банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат ... на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», – говорится в информационном письме ЦБ, передает радио Sputnik.

Перевод пенсий на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля 2020 года, однако был перенесен сначала до 1 октября, а затем – до конца года.