Общество

Денис Иванов: Я доверяю цифрам больше, чем словам

«Я доверяю цифрам больше, чем словам», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов, комментируя проект бюджета города Пскова на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Гость студии рассказал, что на недавнем заседании комиссии по налогам и сборам было озвучено, что, несмотря на коронавирусные ограничения, объем поступлений подоходного налога в городской бюджет за 9 месяцев увеличился на 14%. «Кто бы там что ни говорил, я люблю не столько слушать людей, сколько смотреть в цифры. У меня работа такая - я доверяю цифрам больше, чем словам, а они показывают, что доходы населения растут, и это не может не радовать», - подчеркнул депутат.

Есть, по его словам, и плохие показатели, такие как падение по ЕНВД. «С вступлением в силу патентной системы налогообложения предпринимателей становится меньше. Знаю многих, кто после многих лет успешной работы был вынужден свернуть бизнес из-за коронавируса. Мне их искренне жаль. Но это жизнь. Настоящий предприниматель всегда остановится, передохнет, наберется сил и пойдет дальше», - отметил Денис Иванов.

Комментируя проект городского бюджета, депутат также выразил уверенность, что по итогам работы согласительной комиссии он устроит всех и будет учитывать основные наказы горожан. Важным фактом он считает сохранение социальной направленности бюджета и большое внимание к дорогам.

«Исторически основное направление городского бюджета - социальная сфера. Также отмечу ремонт дорог. В этом году многие ощутили дискомфорт, но по итогам мы получим в городе хорошую дорожную сеть. В предыдущий раз у нас такой масштабный ремонт дорог был почти 10 лет назад. Да, на время ремонта псковичам приходится выходить из зоны комфорта, но город развивается, и это хорошо», - сказал Денис Иванов.

Кроме того, руководитель фракции «Единой России» подчеркнул, что партийцы ответственно относятся к вопросу принятия бюджета и не допустят, чтоб город начал год без бюджета и жил по 1/12. «Насколько я знаю, еще не было такого случая, чтобы фракция не поддержала бюджет. Для города очень важно, чтобы он был принят своевременно. Были случаи, когда Псков жил по 1/12, и это представляло собой большие проблемы для управления городом. Мы понимаем значимость такого события, как принятие бюджета, потому всегда его поддерживаем», - резюмировал Денис Иванов.