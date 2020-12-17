Общество

Псковские профсоюзы выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Степанова

Псковский облсовпроф и Псковская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства, членские организации выразили соболезнования родным и близким умершего главы Порховского района Виктора Степанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Виктор Николаевич на протяжении всей жизни вел активную общественную, профсоюзную работу, - отметили в пресс-службе. - В феврале 2003 года был избран председателем Совета Порховского райпо. С 2007 года занимал должность главы района».

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«Потеря такого человека, как Виктор Николаевич, невосполнимая утрата для семьи, района и всей Псковской области», - говорится в сообщении облсовпрофа.