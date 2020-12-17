Общество

Владимир Воробьев о патриотизме: Я поклялся честно и преданно служить Отечеству

Вопросы патриотизма очень близки заместителю главы Пскова Владимиру Воробьеву, ведь всю свою жизнь он отдал делу служения Отечеству. Окончил высшее воздушно-десантное училище, затем служил в частях и подразделениях воздушно-десантных войск, поступил в академию имени Фрунзе в Москве и прибыл после окончания служить в Псков.

- Владимир Николаевич, как складывалась ваша карьера на псковской земле?

- Здесь был заместителем командира полка, командиром полка, и потом меня направили заместителем командира дивизии в Афганистан в 103 гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которой командовал генерал-майор Павел Сергеевич Грачев (затем он стал министром обороны).

- Вы потомственный военный?

- Да, вся моя семья - военные, отец прошел войну, начиная с Халхин-Гола , когда японцы на Дальнем Востоке и Маньчжурии хозяйничали. Оттуда вернулся с двумя боевыми наградами за боевые заслуги и за отвагу. Затем только демобилизовался, женился, как через месяц началась Великая Отечественная война, и он был призван в ряды вооруженных сил и прошел войну от Сталинграда до Берлина. Демобилизовался в 47-м году, прослужил в рядах вооруженных сил в такой сложный период времени 9 лет простым солдатом.

- Его пример подтолкнул вас связать свою жизнь с армией?

- Отец много мне рассказывал о войне, солдатах, командирах, как они преданно служили Отечеству, выполняли различные боевые задачи, рискуя жизнью. Мне это очень запало в душу, и я решил посвятить свою жизнь тоже служению в армии. После окончания средней школы я поехал в Рязань и поступил в рязанское высшее воздушно-десантное училище. С этого момента началась моя военная карьера.

- Что для вас патриотизм? Какой смысл вы вкладываете в это слово?

Патриотизм для меня – это любовь к своей Родине, к своему великому многонациональному народу. И я как гражданин, идя в вооруженные силы, поклялся служить честно и преданно Отечеству, а если потребуется, то защищать свою Родину и свой народ так, как нас учили в военно-учебных заведениях.

- Как вы считаете, патриотами рождаются или становятся?

Некоторые люди рождаются сразу патриотами, а есть люди, которые нуждаются в воспитании патриотизмом. Вот здесь нужно разделять такие вещи. Сам патриотизм возник очень давно с развитием государственных и общественных отношений, он развивался параллельно с развитием самого государства. Если взять Россию, то она часто подвергалась нападениям извне, и любовь к своему Отечеству, народу, желание защитить, изгнать неприятеля со своей территории, спасти свой народ – это все порождало патриотизм, честное и преданное служение Отечеству и своему народу, независимо от пола человека. Ведь есть множество примеров в Великую Отечественную, Гражданскую войну, в современности, когда наши женщины служили и служат в рядах Вооруженных сил и также проявляют доблесть, стойкость, патриотизм и верность своей Родине.

- А без службы в армии такое возможно?

- Конечно, женщина может быть патриотом и не служа в армии. Если поставить вопрос - гордитесь ли вы своей Родиной, то, наверное, каждый скажет, что гордится. Второй вопрос - а вы готовы пойти в трудный момент, в особый период, когда над Родиной нависла опасность, ее защищать? Я тоже уверен, что большинство женщин скажут, что готовы. А бывая в школах, разговаривая с детьми о патриотизме, проводя Уроки мужества, я вижу, что ребята очень рады этому. Они готовы посещать занятия по патриотизму, которые несут мировоззрение, которые открывают глаза на историю, общность народа.

- То есть, для детей это по-настоящему важно?

- Ребята нуждаются в патриотизме. Вооруженные знаниями о патриотизме, они лучше относятся к учебе, с желанием идут служить в ряды Вооруженных сил и очень достойно служат. Я был три года председателем комиссии по призыву в ряды Вооруженных сил, и знали бы вы, сколько мы получили писем с благодарностями от командиров частей за нашу молодежь, за наших ребят с Псковщины, за их добросовестное отношение к службе.

- Выходит, с воспитанием подрастающего поколения у нас все хорошо?

- Нужно наращивать патриотическое воспитание в школах, среди молодежи, искать новые методы. Вот взять боевые действия в Сирии, казалось бы, чужая страна, но, как говорится, пригласили наши вооруженные силы, чтобы помочь изгнать иголовцев . И сколько блестящих примеров, как наши ребята сознательно шли на пожертвования: летчик Филиппов, когда его сбили, истратил весь боекомплект, а его товарищ, находясь в воздухе, всеми силами пытался его спасти. И таких примеров много. Поэтому важно, когда в городе проходят патриотические акции, в школах открывают Парты героев. Например, к дате 75-летия Победы мы готовились заблаговременно, очень много было проведено патриотических вечеров, встреч в школах, на предприятиях, в организациях. Были встречи с ветеранами, вручались медали. Весь аппарат Псковской городской Думы столько сил вложил, чтобы распространить медали «75 лет Победы», выписать материальную помощь, развезти продуктовые наборы – все это сотрудники на протяжении месяца распространяли, и ни один ветеран не был забыт, каждого поздравили.

- Владимир Николаевич, прошло уже 20 лет со дня подвига вашего сына Алексея, Героя России. Как увековечена его память?

- Каждому воину-десантнику 6-й роты был изготовлен и там, куда указали родители, поставлен бюст для того, чтобы увековечить память. И мне пришлось 25 июля поехать в Оренбург и поучаствовать в открытии бюста моему сыну, Герою России Алексею Воробьеву.

- Почему именно там?

- Дело в том, что когда меня отправили в командировку в Сирию, я уехал туда вместе с супругой, а Алешу мы отправили к родителям в станицу Кандауровка Оренбургской области, и он там заканчивал последний класс средней школы. По просьбе казаков станицы бюст был поставлен именно в этой станице, решили поставить возле школы. Он напоминает всем учащимся о подвиге. На открытии было много представителей аппарата администрации Оренбургской области, депутат Госдумы Владимир Шаманов, многие космонавты, представители силовых структур. Очень хороший подготовили праздник: показали приемы рукопашного боя, совершили прыжки непосредственно на площадку, где был поставлен бюст. Это была очень красочная памятная программа, все станичники были довольны. Мне больно об этом говорить и сейчас, но память о сыне жива в душах очень многих людей.

Беседовала Елена Степанова