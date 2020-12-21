Общество

День избирательных комиссий может быть установлен в Псковской области

На декабрьской сессии регионального парламента депутаты рассмотрят инициативу об установлении в Псковской области праздничного дня – День избирательных комиссий. Соответствующий законопроект поступил в Собрание за подписью губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Идею об установлении регионального праздничного дня озвучили на форуме молодежных избирательных комиссий Псковской области, прошедшего в ноябре этого года.

Профессиональный праздник специалистов, осуществляющих подготовку и проведение выборов на территории региона, предлагается отмечать в последнее воскресенье сентября. На федеральном уровне официального праздника избирательных комиссий не установлено.

В настоящее время в области организована деятельность 642 избирательных комиссий, 615 из которых – участковые. Число членов избирательных комиссий Псковской области с правом решающего голоса составляет 5601 человек.

Принятие закона «О Дне избирательных комиссий в псковской области» не потребует затрат средств областного бюджета.