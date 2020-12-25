Общество

Псковские добровольцы в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме

Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы. Добровольцы организуют праздник для детей из домов-интернатов, ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В Псковской области партийные волонтеры также проводят праздничные мероприятия во всех городах и районах, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, в Пскове добровольцы передали в больницы кондитерские изделия и мандарины для персонала и детей, а также украсили елки на территориях медицинских учреждений. В Опочке секретарь местного отделения партии Юрий Богашев подарил новогодние украшения для елки в детском отделении Опочецкой межрайонной больницы.

«Новый год - праздник, которого ждут все - от мала до велика, - отметил Юрий Богашев. - А как же длительно тянутся эти предновогодние дни для детей в ожидании праздника, подарков, в ожидании чего-то волшебного! К сожалению, не все опочецкие малыши встретят Новый год в кругу семьи, некоторые из них проведут это время в больнице. Пусть наш подарок поднимет им настроение и принесет немного радости, которая отразится на их скорейшем выздоровлении».

Многодетные семьи из Дедовичей и Новоржевского района получили подарки со сладостями и фруктами от депутата Псковского областного Собрания Вадима Афанасьева.

Активисты Новоржевского местного отделения партии поздравили с наступающим Новым годом учащихся школы, которые показали хорошие результаты на областных и федеральных конкурсах. Школьники получили сладкие подарки от местного отделения партии и небольшие игрушки - символ наступающего года - от фонда взаимопомощи «Земляки», учрежденного депутатом Государственной Думы Александром Козловским. Подарки за активную волонтерскую деятельность также были вручены активным жителям Новоржева.

Во всех регионах, соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» поздравляют ветеранов.

Руководитель Псковской региональной общественной приемной «Единой России», депутат областного Собрания Юрий Сорокин вместе с волонтерами поздравил с наступающими праздниками подопечных Псковского дома ветеранов и вручил им подарки.

Член Дедовичского Местного политсовета партии Светлана Иванова вручила фрукты и сладости ветеранам труда и инвалидам, находящимся в Пожеревицком доме-интернате.

Псковский региональный волонтерский центр «Единой России» проведет для ветеранов региона акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой все ветераны области получат продуктовые наборы к новогоднему столу с шампанским, мандаринами и другими праздничными продуктами. Новогодние сюрпризы передадут волонтеры партии во все муниципальные образования региона.

«Псковский волонтерский центр «Единой России» ежедневно оказывает помощь жителям региона. В настоящее время к нам присоединились более тысячи человек, которые работают по всей области: депутаты всех уровней, предприниматели, общественники, - подчеркнул руководитель Псковского регионального волонтерского центра, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. - Накануне Нового года и Рождества мы проводим праздничные мероприятия для людей, нуждающихся во внимании и поддержке: для медиков, детей, пожилых граждан. Во всех городах и районах партийные волонтеры передают подарки в больницы, в детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для пожилых граждан. Также все ветераны Псковской области в этом году получат праздничные продуктовые наборы к новогоднему столу. Очень важно, что люди помогают друг другу, проявляют сердечность и отзывчивость».

В новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать в обычном режиме - обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтеров в эти дни «активно работать».

Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это - чрезвычайно важная вещь. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», - заключил президент.

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тысяч добровольцев.