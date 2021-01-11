Общество

Большинство участников опроса ПЛН ничего не ждут от 2021 года

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (38,69%) ничего не ждут от 2021 года. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1052 человека.

25,48% респондентов ждут завершения пандемии коронавируса и возвращения к прежней жизни, 14,92% - дальнейшего повышения цен и тарифов, а 7,03% - перемен в общественно-политической жизни.

Чуда ждут 6,46% читателей - они хотят «выиграть миллиард и не работать». Повышения зарплаты, а также позитивных изменений в личной жизни ждут чуть более 2% проголосовавших.

3,14% не думали о том, чего ждут от 2021 года, но смотрят в будущее с оптимизмом.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?».