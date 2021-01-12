Общество

Гидрометцентр: Северо-Запад «посинеет» от холода

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте - ред.) закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Смотрите также Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год

По словам метеоролога, «посинеет» Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания там наблюдались пять лет назад, отметил он.

«Там температура ниже нормы на 7-10 градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», - сказал Вильфанд.

Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.

«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12 по 21 число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов… Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», - рассказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд заметил, что аномально холодная погода продлится, как минимум, до субботы.