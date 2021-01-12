Общество

Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов в связи с нарушением правил маркировки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Составлены первые восемь протоколов. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах», - указано в сообщении, передает ТАСС.

Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (для юридических лиц 500 тыс., рублей, должностных - 50 тыс. рублей).

По закону, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать россиян о том, что распространяемые СМИ материалы преследуют интересы других государств. Реестр таких средств массовой информации ведет Минюст.