Общество

Эксперт рассказал, почему не стоит долго держать в доме новогоднюю ель

Новогоднюю ель не стоит оставлять в квартире дольше двух-трех недель, сказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, срок жизни натуральной новогодней елки истекает, как правило, примерно к Старому Новому году, то есть к 14 января. К этому времени дерево не только начинает осыпаться, но может даже начать гнить, пояснил эксперт.

«Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», – отметил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

В то же время, он заметил, что обязательного общего правила здесь нет: если ель еще не сильно осыпается, то при желании можно оставить ее дома и подольше, даже если на стволе появились пятна.

«Из-за того, что в квартирах сухой воздух, вряд ли будет интенсивный рост плесени. Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные какие-то колонии, вряд ли будут больше», – сказал Антон Ястребцев.