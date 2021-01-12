Общество

«Подстрочник» с Игорем Соповым. ВИДЕО

Гостем нового выпуска программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) 13 января, стал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он рассказал об итогах работы облизбиркома в 2020 году, а также о том, как в текущем году будут проходить выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о том, как облизбирком преодолевал трудности прошлого года, сохранятся ли на выборах 2021 года ограничения и практики, действовавшие в минувшем году, как председатель избиркома строит диалог с политическими силами региона и как он оценивает год своей деятельности на посту председателя облизбиркома.