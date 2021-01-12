Общество

Псковский Пенсионный фонд назвал размер маткапитала на 2021 год

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области проинформировало о размере материнского капитала с 1 января 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7%.

Теперь он составляет:

- 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 рублей) за первого ребенка;

- при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей (в 2020 году на 150 000 рублей), если право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 рублей) за второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

Также на 3,7% проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется беззаявительно в проактивном режиме, то есть автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Одно из популярных направлений расходования средств материнского капитала - ежемесячная выплата. Размер ежемесячной выплаты в Псковской области из средств материнского капитала в 2021 году увеличится и составит 11542 рублей (в 2020 году - 11057 рублей).

Для назначения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения. В 2021 году это 12593 рубля (в 2020 году – 12276 рублей). Выплату можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста.