Общество

Почти 2 тысячи детей-сирот состоят на учете в органах опеки и попечительства Псковской области

1983 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете в органах опеки и попечительства Псковской области по состоянию на начало 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по сравнению с прошлым годом число таких детей сократилось на 177.

Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2020 года сократился на 16%. Общее количество детей-сирот, состоящих на учете в региональных органах опеки и попечительства, сократилось на 8%.

Вместе с тем растет численность детей, находящихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством, в приемных семьях). В 2020 году она составила 1818 ребят, или 92% от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 165 детей воспитываются в специализированных организациях и обучаются в учреждениях профессионального образования.

В 2020 году выявили 199 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 24% меньше, чем в 2019 году. Устроили на воспитание в принимающие семьи 210 ребят, возвратили на воспитание родителям 44 ребенка.