Друзья и коллеги почтили память ушедшего из жизни 20 лет назад Виталия Пушкарева

В 20-ю годовщину смерти председателя исполкома Псковского областного Совета, председателя Псковского областного Совета народных депутатов Виталия Пушкарева бывшие коллеги и друзья почтили его память, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
«Виталий Николаевич Пушкарев длительное время был руководителем области и оставил заметный след. По его инициативе и под его руководством было построено большое количество промышленных, социальных объектов, в сельской местности проложены сотни километров дорог, что было очень важно для развития регионального агропромышленного комплекса. Принятые тогда управленческие решения приносят пользу нашему региону до сих пор», - оценил вклад Виталия Пушкарева в развитие Псковской области председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.
Спикер регионального парламента рассказал, что ему довелось работать с Виталием Пушкаревым, и он до сих пор благодарен за полученный опыт.
По мнению спикера, и сегодня руководители разного уровня могли бы брать пример с Виталия Пушкарева, обращаясь к его биографии и результатам работы.
Своими воспоминаниями о Виталии Пушкареве поделился депутат областного Собрания четвертого созыва Дмитрий Хритоненков.
Дмитрий Хритоненков отметил, что Виталий Пушкарев обладал высоким авторитетом не только среди депутатов, но и пользовался уважением различных профессиональных групп.
О том, что Виталий Пушкарев глубоко погружался во все вопросы, связанные с развитием региона, вспомнил и вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.
Напомним, Виталий Пушкарев возглавлял исполком Псковского областного Совета с 1982 по 1991 годы. Одновременно с 1990 года был председателем областного Совета народных депутатов и оставался на этом посту до роспуска Совета осенью 1993 года.