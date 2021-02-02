Общество

В Гдове отметят годовщину освобождения от фашистов, несмотря на пандемию

Празднование 77-й годовщины освобождения Гдова от фашистской оккупации состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Региональное управление Роспотребнадзора согласовало проведение митинга 4 февраля, а также праздничного концерта в Центре досуга и культуры. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» со ссылкой на администрацию муниципалитета.



Фото из группы «Граждане Гдовского края», ВКонтакте

Традиционного шествия гдовичей, которое в день освобождения города проводилось по центральным улицам, в этот раз не будет. В полдень у братских воинских захоронений на площади 25 Октября состоится митинг, по завершении которого - возложение цветов.

В 13:00 в Центре досуга и культуры начнется концерт. По требованию надзорных органов, заполняемость зала не должна превышать 50%. Кроме того, придется соблюдать социальную дистанцию и обязательное носить маски.

Завершится праздник в 21:00 праздничным салютом.