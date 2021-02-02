Общество

Псковские следователи навестили очевидца Сталинградской битвы

Сотрудники Псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России навестили Людмилу Трофимову, ставшую очевидцем Сталинградской битвы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, Людмила Лукинична родилась в 1927 году в городе Миргороде Полтавской области Украинской АССР. В начале войны, когда шло стремительное наступление фашистских войск, ей с отцом пришлось бежать вглубь страны. Они остановились в городе Балашове Саратовской области, поселились в семье, которая их приютила. В то время отец вступил в ряды пятой танковой дивизии, а Людмила Лукинична проживала в городе. Уже к тому моменту начался голод, практически не было никакого продовольствия, и отец принял решение забрать дочь с собой на фронт в качестве работника обеспечения дивизии, посчитав, что, оставшись одна в Балашове, она точно погибнет.

В сентябре 1942 года Людмила Трофимова с отцом прибыла в Сталинград. Там она, будучи 15-летней девочкой, уже становится санитаркой и помогает медсестрам оказывать помощь раненым. Она вспоминает, что, прибыв в город, видела только оставшиеся «скелеты» домов, все было разрушено. Было постоянно страшно, холодно и голодно. Также Людмила Лукинична рассказала о том, как все старались помочь друг другу, выручить хоть куском хлеба, хоть теплой вещью. Помнит, как раненные военные подбадривали друг друга и словом, и песней.

Когда немецкие войска потерпели поражение в битве за Сталинград, Людмила Лукинична поделилась воспоминанием о том, как среди сдавшихся немецких солдат шел генерал Фридрих Паулюс. Фашистские солдаты были изнеможденные, замерзшие и абсолютно деморализованные, в грязной, сырой оборванной одежде. Паулюс в опрятном виде шел с поникшей головой и, как ей казалось, с осознанием полного поражения в войне.

Пережив Сталинградскую битву и радость освобождения города, Людмила Лукинична с отцом и его дивизией отправились в Крым.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В дань памяти дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве офицеры Псковского следственного отдела на транспорте посетили Людмилу Лукиничну, пожелали ей крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, выразили благодарность за проявленные мужество и стойкость в страшные дни войны, вручили подарки и цветы.