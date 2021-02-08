Общество

В России запретят публично демонстрировать изображения нацистов

В России запретят публичное демонстрирование изображений лиц, признанных по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны. Как пишет газета «Известия», такой законопроект в феврале может принять Госдума. Документ уже поддержали профильные комитеты парламента по культуре и по безопасности.

Как объясняют его авторы, в числе которых вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты, в настоящее время законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики, однако запрета на изображение самих преступников нет.

«В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и на различных сайтах реализуется сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен ВОВ. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ», - говорится в документе.

Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима Германии и ее союзников, подчеркивают авторы законопроекта.