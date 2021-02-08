Чудовищные свидетельства: выставка «Без срока давности» открылась в Петербурге

Выставка «Без срока давности» открылась 8 февраля в выставочном зале в Санкт-Петербурге. На ней представлены документы, в том числе рассекреченные в 2020 году, рассказывающие о каждом из оккупированных регионов, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.
В минувшем году сотрудники архивов страны работали над сборником документов «Без срока давности».
Враг не просто захватывал территории, он убивал стариков, женщин, детей. «Солдаты врывались в чужие дома, насиловали матерей на глазах их детей, а потом убивали всех, даже лежавших в колыбельке младенцев, расстреливали бежавшие от врага семьи, застигнутые в дороге. И тела так и оставались лежать в придорожной траве в назидание живым. Живьем закапывали раненых красноармейцев, и земля, по воспоминаниям очевидцев, еще несколько дней шевелилась в этом месте, и слышались стоны умиравших», - написал директор архива.
Таких чудовищных свидетельств, по его словам, множество, и подобные выставки призваны рассказать о них. «Не для того, чтобы напугать! Нет. Они для того, чтобы наши дети и внуки помнили об ужасах войны, чтобы ценили вклад предков в Победу, чтобы общечеловеческая трагедия больше никогда не повторилась!» - заключил Валерий Кузьмин.