Общество

Чудовищные свидетельства: выставка «Без срока давности» открылась в Петербурге

Выставка «Без срока давности» открылась 8 февраля в выставочном зале в Санкт-Петербурге. На ней представлены документы, в том числе рассекреченные в 2020 году, рассказывающие о каждом из оккупированных регионов, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

В минувшем году сотрудники архивов страны работали над сборником документов «Без срока давности».

«За этой сухой, на первой взгляд, фразой скрыт не просто скрупулезный труд по отбору и подготовке материалов, а тяжелейшие эмоциональные переживания. Для опытных архивистов, которые годами работают с документами, оказалось серьезным испытанием погружение в тему Великой Отечественной войны. Через их руки за короткий период времени прошли тысячи справок, донесений, приказов, дневников свидетелей. Но страшнее всего стали акты о злодеяниях фашистов на оккупированной земле. Ни один кинофильм, ни одно художественное произведение не смогут передать даже одного процента того ужаса, который довелось пережить нашим предкам. Да, наши земли всегда была приграничной территорией, и враг неоднократно приходил к стенам ее крепостей. Но эта война стала войной ради уничтожения», - сказал Валерий Кузьмин.

Враг не просто захватывал территории, он убивал стариков, женщин, детей. «Солдаты врывались в чужие дома, насиловали матерей на глазах их детей, а потом убивали всех, даже лежавших в колыбельке младенцев, расстреливали бежавшие от врага семьи, застигнутые в дороге. И тела так и оставались лежать в придорожной траве в назидание живым. Живьем закапывали раненых красноармейцев, и земля, по воспоминаниям очевидцев, еще несколько дней шевелилась в этом месте, и слышались стоны умиравших», - написал директор архива.

Таких чудовищных свидетельств, по его словам, множество, и подобные выставки призваны рассказать о них. «Не для того, чтобы напугать! Нет. Они для того, чтобы наши дети и внуки помнили об ужасах войны, чтобы ценили вклад предков в Победу, чтобы общечеловеческая трагедия больше никогда не повторилась!» - заключил Валерий Кузьмин.