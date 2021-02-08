Общество

В России допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги

Возможность размещения материнского капитала в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, обсудили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ», пишет РБК. Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

По итогам совещания Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России поручили дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты».

Предполагается, что «обналичить» тело материнского капитала (например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги) будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.