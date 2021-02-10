Общество

Миграционный прирост на 18% компенсировал убыль населения в Псковской области

Миграционный прирост в 2020 году на 18% компенсировал естественную убыль населения в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В 2020 году в регионе наблюдался миграционный прирост населения (на 1,1 тысячи человек). Из других регионов страны в Псковскую область прибыли 12 тысяч человек, из других стран – 4,3 тысячи.

Положительное сальдо миграции сложилось в обмене населением с Таджикистаном, Украиной, Белоруссией, Латвией. В другие регионы страны выбыло 11,1 тысячи человек. Наибольший отток жителей из области в пределах России приходился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (47% выбывших), Москву и Московскую область (12%).