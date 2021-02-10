Общество

Смертность в Псковской области за год вдвое превысила рождаемость

Смертность в Псковской области за 2020 год более чем в два раза превысила рождаемость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Численность населения региона на 1 января 2021 года - 621 тысяча человек, за 2020 год она уменьшилась на 5,1 тысячи человек (на 0,8%), что сопоставимо с численностью городов Себеж и Пыталово. Доля горожан составила 71% (440,7 тысячи человек).

Сокращение численности населения отмечается и в целом по Российской Федерации (на 510,4 тысячи человек или на 0,3%).

Сокращение численности населения за 2020 год обусловлено естественной убылью, которая, по предварительным данным, составила 6,8 тысячи человек, и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 29,1%, заметили в Псковстате.

В январе-декабре прошлого года в области родилось 4995 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 8 родившихся в расчете на 1000 человек населения, по сравнению с январем-декабрем 2019 года он снизился на 5,9% (в целом по СЗФО – на 5,2%, по России – на 3%).

В январе-декабре 2020 года умерли 11 тысяч 776 человек. Общий коэффициент смертности составил 18,9 умерших на 1000 человек населения, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года он увеличился на 11,8%. В целом по России и СЗФО показатель смертности составил по 14,5 умерших на 1000 населения и увеличился соответственно на 17,9% и 16,9%.

Добавим, что в 2020 году в органах ЗАГС Псковской области зарегистрировано 3 тысячи 185 браков, что на 399 меньше, чем в 2019 году, расторгнуто 2 тысячи 569 браков, что на 31 случай меньше.